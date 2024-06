Klaus Gjasula, le vengeur démasqué

À moitié Rüdiger, à moitié Arda Güler. Le premier doublé de l’Euro 2024 est l’œuvre de Klaus Gjasula. À Hambourg, le milieu de terrain albanais a marqué un but contre son camp sur un coup de billard à trois bandes (76e) puis le but de l’égalisation en plein temps additionnel (90e+5) – on n’oubliera pas non plus son tacle dans le rond central sur Luka Modrić pour couper une contre-attaque – pour faire en sorte que les cinq dernières minutes de ce Croatie-Albanie « restent dans le cœur des Albanais », comme commentait l’entraîneur Sylvinho après la rencontre. Les Croates peuvent être déçus, mais à la fin de la rencontre, Klaus Gjasula a longtemps fêté son premier but avec l’Albanie devant ses supporters, venus en masse en Allemagne. Ce n’est pas tous les jours qu’on réalise un doublé de la sorte : il n’est d’ailleurs que le deuxième de l’histoire à le faire dans un Euro, après le Tchécoslovaque Anton Ondrus, arroseur arrosé contre les Pays-Bas en 1976, et le premier à le faire dans cet ordre-là.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 #EURO2024 🇦🇱😱 L'ALBANIE ARRACHE L'ÉGALISATION A LA 95ÈME ! 💪 Après son CSC, Gjasula se rattrape et recolle à 2-2 pour les Albanais ! 🥵 Quel match !#beINEURO2024 #CROALB https://t.co/ayqekYrhwn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 19, 2024

Comme à son habitude, Gjasula s’est avancé masqué, à petits pas : il n’était entré en jeu qu’à la 72e minute, remplaçant le premier buteur shqiptar Qazim Laçi. Habituel remplaçant du duo Asllani et Ramadani en sélection, le milieu défensif, qui joue parfois défenseur central, n’est arrivé en sélection albanaise qu’à 29 ans. Pas étonnant donc que pour lui et l’Albanie, ce mercredi soit devenu « un jour historique », comme il le faisait remarquer à la télé albanaise.

Klaus combat

La comparaison avec Antonio Rüdiger ne s’arrête pas à un contre-son-camp lors d’un match de l’Euro. Déjà, Klaus Gjasula, comme son prénom peut le faire deviner, possède la double nationalité allemande et albanaise. Comme son grand frère, Jürgen, lui aussi joueur professionnel, qui évolue en quatrième division allemande. Des divisions inférieures que Klaus Gjasula a souvent côtoyées : à 26 ans, il jouait encore en troisième division allemande, pays où le natif de Tirana a passé toute sa carrière. « Il ne faut jamais abandonner », disait-il alors, philosophe. C’est deux ans après qu’il a rejoint Paderborn, avec qui il a décroché la montée en Bundesliga en 2019. Il refera l’ascenseur avec son équipe actuelle, le SV Darmstadt.

Et puis, comme Rüdiger après ses vingt points de suture, Klaus Gjasula a joué avec un casque pendant huit saisons. Lui s’était cassé les zygomatiques lorsqu’il jouait avec les Kickers Offenbach, allant au duel avec « un attaquant de deux mètres ». Un casque personnalisé, mi-mousse mi-carbone, lui avait alors été confectionné. Manque de chance, il l’avait enlevé la saison suivante, mais s’était pris son gardien lors du premier match de l’année, l’obligeant à réenfiler son accessoire. « Mon angle de vision est un peu restreint à droite, car un morceau du casque y protège la pommette. Du coup, ma réaction peut parfois être un peu plus lente, mais je m’y suis habitué », explique-t-il. Cela lui a valu un surnom : Spartacus. Et sa prestation du jour n’enlèvera rien à la mythologie qui entoure le gladiateur, l’Albanie ayant trouvé en lui la figure de la révolte.

