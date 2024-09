Une arbitre albanaise ferme son compte Instagram à cause des remarques sexistes

Dans le monde de l’arbitrage, elle fait figure de pionnière. En mai 2022, Emanuela Rusta est la première femme à arbitrer un match de première division albanaise, en plus d’être considérée comme l’une des meilleures arbitres du football féminin. À côté, elle se montre active sur les réseaux sociaux en publiant des clichés de son travail ou de sa vie perso. Seulement voilà, attaquée de toutes parts sur son physique, la jeune femme a récemment décidé de supprimer son compte Instagram.

« J’espère qu’on est pas loin du jour où quatre femmes dirigeront un match »

« L’arbitre sexy qui fait monter la température » ou encore « l’Albanaise a volé le spectacle », voici des exemples de propos tenus contre Emanuela Rusta, comme elle l’indique lors une interview donnée à l’AFP. « Ils devraient se concentrer davantage sur mon professionnalisme que sur le reste. Il faut beaucoup se battre pour être acceptée. Il faut briser le plafond de verre. L’arbitrage n’est pas une question de sexe, mais de compétence. »

Depuis plusieurs années, elle s’engage pour obtenir plus d’égalité. Malgré le harcèlement sur les réseaux sociaux, elle reconnaît ne pas avoir été insultée sur un terrain et espère encore une évolution : « L’association albanaise des arbitres s’est toujours concentrée sur la promotion des femmes. J’espère qu’on n’est pas loin du jour où quatre femmes dirigeront un match dans la plus haute division masculine. Bien qu’il s’agisse manifestement d’un environnement essentiellement masculin, je me sens respectée et appréciée pour mon travail sur le terrain. »

