Ce sont des paroles au milieu de tant d’autres, mais celles-ci ont une résonance un peu plus importante, un peu plus grand, quand elles sortent de la bouche d’un homme comme Raphaël Varane. Dans un long et passionnant entretien accordé à L’Equipe, le défenseur de 31 ans fraîchement retraité alerte : « Beaucoup de joueurs se taisent, parce que quand on réclame des choses pour les autres, le foot a tendance à penser qu’on les réclame pour soi. Mais c’est faux. Quand je parle de la santé mentale, ce n’est pas pour jouer moins, moi, c’est parce que le foot est en surrégime et que la machine va péter. » Il parle en connaissance de cause, le champion du monde aura passé près de quinze ans dans cette machine à laver, se posant comme un témoin de l’évolution d’un sport de moins en moins roi. Enfin, peut-être.

La question a le mérite d’exister, elle se pose de plus en plus ces derniers temps : les gens se désintéressent-ils du foot ? Trop de matchs, tout le temps, partout ; trop d’argent, tout le temps, partout ; trop de foot, en fait. Dans l’Hexagone, les affluences n’ont pourtant jamais été aussi élevées, preuve que la flamme n’est pas éteinte pour nos clubs. Reste qu’on a posé la question, ce mercredi matin, sur le compte X de So Foot : « Êtes-vous en train de vous désintéresser du football ? » Sur 17 600 votants à 17h00, le constat était sans appel, avec 78,8% dans le camp du « oui ». Les arguments sont divers et variés.

Première école, celle un ras-le-bol général. Marre. Marre du foot, du nombre de matchs trop importants, des abonnements TV toujours plus chers, des joueurs frissons en voie de disparition.

Au moment d’expliquer leur désintérêt, certains identifient des points précis. Parmi eux, le détachement aux joueurs d’aujourd’hui.

Pour d’autres, éviter le divorce avec leur passion passe par un changement de consommation. En privilégiant le stade, par exemple, quitte à aller (très) loin pour voir du foot.

Une explication rationnelle revient également avec insistance pour expliquer le désintérêt croissant pour le foot. Pour beaucoup, fini les années lycée et études sup’, et les 13-23h devant la télé le week-end avec.

Un autre constat revient à de nombreuses reprises. Désormais, on suit son club et basta.

À l’inverse, tout n’est pas à jeter. Nombreux sont encore encore les passionnés à ne pas ressentir de fameux « désintérêt » pour le foot et à se battre contre le « Le foot, c’était mieux avant. »

Pour certains, le problème n’est d’ailleurs pas le désintérêt mais plutôt l’accès de plus en plus difficile, couteux et morcelé au foot.

Ou même l’inverse, en fait.

Les Jeux olympiques 2024 et cette période de lévitation et de légèreté pendant l’été font également partie des causes évoquées. Entre autres.

Cela n’empêchera pas les nombreux passionnés, puisqu’ils restent nombreux, de continuer à regarder les matchs, les analyser, les critiquer ou d’avoir des avis sur untel ou untel. C’est le jeu, c’est ce qui a fait aussi sa force et sa beauté. Et vous, comment a évolué votre rapport au foot ces derniers temps ?

