Clap de fin pour Maxime Gonalons

C’est avec émotion que Maxime Gonalons a annoncé la fin de sa carrière, ce mercredi, via un post Instagram. À l’âge de 35 ans, le milieu de terrain défensif (8 sélections avec les Bleus) aura notamment marqué l’histoire de l’OL entre 2009 et 2017, avec plus de 330 matchs disputés, avant de tenter sa chance – sans grande réussite – à la Roma puis à Séville, puis de finalement retrouver des couleurs à Grenade pendant trois saisons.

Enfin, il aura bouclé son aventure footballistique avec Clermont, en Ligue 1, avant que son corps ne dise stop, lui qui était libre depuis cet été. « Ce parcours, que j’ai toujours considéré comme un rêve devenu réalité, m’a permis de vivre des expériences uniques, de rencontrer des personnes exceptionnelles et de partager des passions intenses, raconte Gonalons, avant de rendre hommage à son club de cœur, puis à l’équipe de France. Mon OL, toi avec qui tout a commencé, depuis mes premiers pas au centre de formation jusqu’aux plus grands stades, toi qui m’as tant appris et tant donné… tu auras été plus qu’un simple club pour moi, c’est ici que j’ai grandi, tu as été ma maison et c’est avec une immense fierté que je suis devenu ton capitaine. Je n’oublierai jamais ces années passées à défendre tes couleurs, tu resteras à jamais dans mon cœur. Porter le maillot bleu, avoir l’honneur de représenter mon pays est aussi un privilège que je n’oublierai jamais. Merci à tous ceux qui m’ont fait confiance pour revêtir ce maillot si précieux. »

