À l’OL non plus Sylvinho n’a jamais été humilié : il n’a jamais perdu de plus d’un but.

Pour se qualifier, l’Albanie de Sylvinho devait absolument l’emporter face à l’Espagne, déjà assurée de terminer en tête de sa poule avant même le coup d’envoi. Mais l’exploit n’a pas eu lieu ce lundi à Düsseldorf et la Roja, même remaniée, est venue à bout des Albanais (0-1). Certes éliminé, le sélectionneur s’est tout de même réjoui du visage affiché par son équipe lors de ces trois matchs de poule. « J’ai perdu beaucoup d’heures de sommeil, mais ça valait le coup parce que nous avons réussi à tenir tête », s’est-il enthousiasmé en conférence de presse, lui qui estimait être tombé dans le groupe de la mort.

L’ancien entraîneur de l’OL s’est également dit satisfait car « personne ne nous a humiliés ». « Les gens pouvaient penser que l’Italie allait nous mettre trois buts, que la Croatie allait nous en mettre quatre et que l’Espagne allait nous en mettre cinq, mais nous y avons cru », a-t-il poursuivi. Finalement, ses hommes auront surpris les Italiens, même s’ils ont vite déchanté (2-1), puis ont arraché l’égalisation à la dernière minute face au voisin croate (2-2), avant de céder face à la supériorité espagnole.

