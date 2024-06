Pronostic Albanie Espagne : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024

Suite de la 3e et dernière journée de la phase de poules de l’Euro 2024 ce lundi soir. On vous donne nos pronostics sur Albanie – Espagne, et Betclic vous offre votre 1er pari remboursé de 100€ pour miser !

Nos pronostics Albanie Espagne

L’Albanie joue le coup à fond

L’Albanie fait partie des plus modestes sélections de ce championnat d’Europe. Auteurs d’une excellente campagne de qualification, les joueurs de Sylvinho avaient remporté leur groupe devant la Tchéquie et la Pologne, des sélections régulièrement présentes à l’Euro. Les Albanais ont parfaitement lancé leur compétition en inscrivant le but le plus rapide d’un championnat d’Europe par Bajrami face à l’Italie. Face à la pression de la Squadra Azzurra, la sélection albanaise a craqué mais a montré qu’on pouvait compter avec elle. Certainement rassurée par cette première prestation, l’Albanie a livré une excellente performance face à la Croatie (2-2). À l’image de ce qu’elle avait fait contre l’Italie, elle a pris les commandes du match avant de voir la Croatie revenir coup sur coup. Bien plus entreprenante, la bande de Sylvinho a finalement pris un point du nul plus que mérité. Ce lundi, l’Albanie est dans l’obligation de s’imposer pour pouvoir décrocher une place en 8es de finale et compte pour cela sur un relâchement de la Roja.

Une Espagne retrouvée

Après avoir connu un passage à vide, l’Espagne semble revenir à son meilleur niveau. Ces deux premières prestations dans cet Euro face à deux grosses cylindrées ont en tout cas envoyé des signaux très positifs, que ce soit par la qualité du jeu ou par les résultats. En effet, lors de la 1re journée, les hommes de De la Fuente ont surclassé la Croatie (3-0) en contre-attaquant. Face à la Squadra Azzurra, la Roja a pris les choses en main et a eu le contrôle du match pendant 80 minutes. Portée par un Nico Williams des grands soirs, l’Espagne a poussé l’Italie à la faute avec un but de Calafiori contre son camp. Cette victoire est méritée au regard des multiples opportunités obtenues par les partenaires de Morata. Le mix expérience – jeunesse choisi par De la Fuente fonctionne puisque les Rodri, ou Carvajal encadrent parfaitement les Yamal, Pedri ou Williams. À noter également que Fabian Ruiz a sorti deux très bons matchs dans le collectif espagnol.

Des changements à prévoir

Sylvinho a maintenu Strakosha dans les cages alors que ce dernier a très peu joué cette saison. Face à la Croatie, le sélectionneur brésilien avait opéré quelques changements en alignant Manaj sur le front de l’attaque à la place de Broja et en titularisant Laci au milieu de terrain. L’ancien joueur d’Ajaccio a été décisif en inscrivant un but. Djimisti, Asllani ou Hysaj, cadres de cette équipe seront évidemment dans le XI de départ. De son côté, Luis de la Fuente devrait changer une bonne partie de ses hommes puisque son équipe est déjà qualifiée pour les 8e de finale et assurée de la 1re place du groupe B. Ses pépites offensives Yamal et Williams pourraient être préservés et remplacés par Olmo, Ayoze ou Oyarzabal. Capitaine de cette équipe, Morata pourrait quant à lui être suppléé par Ferran Torres. Au milieu de terrain, il est probable de voir Pedri et/ou Ruiz se retrouver sur le banc, ce qui devrait faire le bonheur de Zubimendi et Merino.

Les compositions probables pour cet Albanie – Espagne :

Albanie : Strokosha (ou Berisha) – Hysaj, Ajeti, Gjimshiti, Mitaj – Asllani, Ramadani – Asani, Bajrami, Laci – Manaj.

Espagne : Unai Simon – Jesús Navas, Nacho, Laporte, Grimaldo – Zubimendi, Merino – Torres, Baena (ou Dani Olmo), Ayoze Pérez – Oyarzabal.

Une Espagne étouffante

Auteur d’une très bonne entame face à la Croatie, l’Espagne semble avoir élevé son niveau face à l’Italie. Assurée de participer aux 8es de finale, la Roja a montré qu’elle disposait d’un effectif avec des entrants qui apportent un plus à l’équipe. Ce lundi avec une équipe remaniée, la sélection espagnole devrait enchaîner une 3e victoire face à une Albanie valeureuse mais qui n’évolue pas au même niveau.

