SFL Betsson Cup : nos conseils du 24 juin

Avec 2 victoires en 2 matchs, l’Espagne a déjà validé son ticket pour les huitièmes de finale avant son dernier match contre l’Albanie. Mieux, la Roja est assurée de terminer à la première place de son groupe. En toute logique, Luis de la Fuente va donc envoyer une équipe B contre l’Albanie. Une aubaine pour les hommes de Sylvinho qui vont devoir s’imposer pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et même si les remplaçants espagnols ne sont pas des joueurs de district, l’Albanie va pouvoir profiter de ce turnover. D’autant plus que les Albanais ont montré de belles choses face à l’Italie (1-2) et surtout contre la Croatie (2-2) ouvrant le score à chaque fois et en se créant de grosses occasions. Troisièmes en 2016, mais pas dans les 4 meilleurs, les Kuq e Zi avaient échoué de peu à se qualifier pour les huitièmes. Huit ans plus tard, ils ne vont pas laisser passer leur chance. Alors, c’est le moment de rattraper votre retard sur vos concurrents en récupérant 125 points grâce à la victoire de l’Albanie.

Participe à la SFL Betsson Cup et tente de gagner une PS5, des maillots de l’équipe de France et plein d’autres cadeaux.

Pronostic Albanie Espagne : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024