La tribune Auteuil sanctionnée après les banderoles contre Adrien Rabiot

Les punis du Parc.

Plus de quinze jours après les chants et les banderoles visant Adrien Rabiot lors de PSG-OM au Parc des Princes, la commission de discipline de la LFP a prononcé une fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Auteuil, la justifiant par un « usage d’engins pyrotechniques et expressions orales/visuelles constatées ». Le club parisien a également écopé de 20 000 euros d’amende.

La tribune Auteuil présente pour le match du titre ?

Pour rappel, les ultras parisiens avaient brandi plusieurs messages d’insultes contre le milieu de terrain marseillais et sa mère, cette dernière ayant même récemment lancé une pétition en ligne pour plus de fermeté face aux insultes personnelles. Le calendrier fait que la sanction prendra seulement effet à partir de mardi prochain, à l’occasion de la réception du Havre le 19 avril.

Le PSG sait donc ce qu’il lui reste à faire : battre Angers samedi pour fêter son titre dans un stade plein.

