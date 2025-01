L’énorme ardoise laissée par Roman Abramovitch en Grande-Bretagne

La justice après l’acrobatie financière ?

Trois ans après son départ de Chelsea, Roman Abramovitch refait parler de lui. Proche du président russe Vladimir Poutine, l’ex-propriétaire des Blues s’était mis en retrait du club en 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avant de le céder à l’Américain Todd Boehly quelques mois plus tard. Pourtant, ce mercredi, les méthodes de gestion obscures du Russe semblent le rattraper.

Plus de 5 milliards d’euros d’investissements via des paradis fiscaux

Dans une enquête, la BBC rapporte que Roman Abramovitch « pourrait devoir jusqu’à 1 milliard de livres sterling (soit 1,19 milliard d’euros, NDLR) au Royaume-Uni après une tentative ratée d’éviter l’impôt sur les investissements des fonds spéculatifs. » Cette somme habilement esquivée par l’homme d’affaires russe correspond à un investissement total de 5,6 milliards d’euros acheminé via des sociétés basées aux Îles Vierges britanniques, un paradis fiscal.

Jusque-là, la combine semblait rondement menée, mais l’enquête de nos confrères suggère que ces investissements auraient été gérés depuis le Royaume-Uni, donc imposables dans ce même territoire. Ils concernent notamment l’argent utilisé pour financer son club de Chelsea. La découverte de ces documents a été permise par une fuite de données, que la BBC et le Bureau of Investigative Journalism examinent depuis plus d’un an.

En parallèle, le député travailliste Joe Powell demande au HM Revenue and Customs (équivalent anglais de la Direction générale des finances publiques) d’enquêter d’urgence sur cette somme, afin qu’elle soit reversée aux services publics. Contactés par la BBC, les avocats d’Abramovitch ont déclaré que le milliardaire du pétrole avait « toujours obtenu des conseils professionnels indépendants en matière fiscale et juridique » et « agi conformément à ces conseils ».

Ce qui n’explique toujours pas les 372 joueurs sous contrat à Chelsea.

