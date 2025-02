Todd Boehly codirige un site qui revend des places de Premier League à prix d’or

Profiter de ce que l’on dénonce publiquement.

C’est ce que semble faire en ce moment Todd Boehly. Le patron américain des Blues est impliqué dans un système de revente de places des matchs de Chelsea et d’affiches de Premier League, via le site Vivid Seats qu’il codirige, rapporte le Telegraph. Non utilisable par un Britannique, celui-ci permet aux étrangers d’acquérir et de revendre des places pour des grosses affiches, à des prix entre 20 et 40% supérieurs au montant initial, en plus d’un prélèvement de 10% de frais de services.

L’ennemi de l’intérieur

Vivid Seats fait pourtant partie de la liste des « sites de vente de billets non autorisés » de la Premier League, d’autant plus que Chelsea avait dénoncé l’année dernière les pratiques dont profite aujourd’hui son président. « Le Chelsea FC s’engage à lutter contre la revente de billets, tant pour les matchs à domicile que pour les matchs à l’extérieur, assurait le club à cette époque. Nous identifions les individus qui récoltent frauduleusement des billets/abonnements pour les vendre à des prix considérablement gonflés. »

Sur ce même site, les places pour le dernier match de la saison de Liverpool, actuel leader de Premier League, où les hommes d’Arne Slot pourraient potentiellement soulever le trophée, sont déjà disponibles. Les prix sont fixés entre 1 950 et 21 000 euros.

Chelsea et la Premier League n’ont pas souhaité émettre de commentaires.

