Sondage : À 40 ans, Cristiano Ronaldo est-il encore le meilleur joueur du monde ?

SF le Mercredi 05 Février à 11:00 Article modifié le Mercredi 05 Février à 11:00

40 ans et toujours aussi haut. On sait déjà ce que Cristiano Ronaldo répondra à cette question. Mais après 23 ans de carrière et bientôt 1000 buts, et en dehors du sempiternel duel avec Lionel Messi, peut-on estimer que le Portugais est intrinsèquement le meilleur joueur de football présent sur cette Terre ?