À chacun son Ruffin

Gabriel Rufián est un homme politique catalan, député de Barcelone et porte-parole du parti d’indépendance de Catalogne : l’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Habitué de la punchline, il n’a ainsi pas hésité à mélanger politique et football dans un entretien accordé à Marca.

Rufián n’a pas la langue dans sa poche quand il parle de l’équipe nationale espagnole : « Évidemment, l’équipe nationale espagnole est composée des meilleurs joueurs du pays. Mais soyons clairs : sans les Catalans et les Basques, elle ne gagnerait même pas contre le Sénégal. Avec tout le respect que je dois au Sénégal. ». Petite aparté sur Lamine Yamal, Rufián sort les gants. Pas pour se battre, mais pour protéger le jeune joueur : « D’abord, parce que c’est compliqué de venir d’où il vient et de supporter probablement tout ce qu’il a dû endurer en termes de pression. Ensuite, parce qu’il est critiqué et ciblé par le fascisme, ce qui le rend d’autant plus touchant. »

Sans les Italiens, l’Argentine non plus n’aurait rien gagnée.

