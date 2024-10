Le Real Madrid réagit et soutient Kylian Mbappé, qui s'entraîne normalement

Les Merengues et Mbappé ensemble dans la tempête.

Selon une source interne contactée par l’AFP et citée par Ouest-France notamment, le club madrilène qualifie de « plus gros fake de l’histoire du sport » les accusations qui tournent autour de l’attaquant star des Bleus et du Real, alors qu’une enquête pour viol a été ouverte à Stockholm et que le nom de Mbappé a été cité par certains médias suédois. Une façon pour les Madrilènes de faire bloc derrière leur recrue estivale et de montrer publiquement leur soutien envers un joueur sous le feu des projecteurs.

De son côté, le joueur, qui après avoir réfuté les accusations, est semble-t-il au courant qu’il est bien l’accusé dans cette affaire, s’est entraîné normalement avec le Real dans la journée, où il a pris part à une séance le matin et une autre l’après-midi. Il a d’ailleurs partagé quelques images dans sa story, accompagnées de la légende « On continue à travailler. Allez Madrid ! »

Pour rappel, c’est toujours le flou total sur cette situation, même si certains journalistes suédois semblent sûrs de leur fait.

