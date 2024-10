L’OL met à pied deux de ses jeunes joueurs

La fuite des talents.

Après Mohamed El Arouch, envoyé à la surprise générale à Botafogo cet été, et d’ailleurs déjà reparti du Brésil, deux nouveaux espoirs lyonnais s’apprêtent à quitter le club rhodanien. Ce mercredi, Olympique-et-Lyonnais indique que l’OL a mis à pied deux jeunes joueurs sous contrat, Florent Sanchez et Chaïm El Djebali. Liés au club rhodanien jusqu’en juin prochain pour le premier et jusqu’en 2027 pour le second, les deux produits du centre de formation ne devraient plus porter la tunique de l’OL.

Si les raisons de cette mise à l’écart ne sont pas connues, les deux hommes de 21 et 20 ans font l’objet d’une procédure disciplinaire et ne faisaient pas partie des derniers groupes de l’équipe réserve entraînée par Gueïda Fofana.

Voilà une drôle de manière de dégraisser un effectif pléthorique de 35 joueurs.

