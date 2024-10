Guðmundsson : « Même si une femme m’a accusé à tort, j’espère que cela ne nuira pas aux vraies victimes  »

Acquitté récemment après avoir été accusé d’agression sexuelle à l’été 2023, à Reykjavík, Albert Guðmundsson (Fiorentina) est revenu, pour La Repubblica, sur cette période trouble qui l’a vu être temporairement écarté de la sélection islandaise, alors qu’il risquait jusqu’à 12 ans d’emprisonnement dans son pays : « Cela a été une année difficile à gérer mentalement, mais je pense que la pression, l’anxiété et la négativité sont des choses que chacun de nous traverse tout au long de sa vie. J’ai 27 ans et j’ai déjà vécu beaucoup de choses. J’ai également lu de nombreux livres sur la force mentale et je recommande à tout le monde de le faire. Je connais mes valeurs et mes principes, je n’ai rien à craindre. J’ai appris que ma famille et mes amis sont tout pour moi, je leur en serai éternellement reconnaissant. »

Derrière, Guðmundsson a explosé en Serie A avec le Genoa avant de s’envoler pour Florence. «Même s’il y a une femme qui m’a accusé à tort, j’espère que cela ne nuira pas à celles qui sont en réalité victimes de violences », a-t-il conclu auprès de la presse transalpine.

