Un deuxième coach viré cette saison en Bundesliga

Pellegrino Matarazzo n’est plus l’entraîneur d’Hoffenheim. Déjà fragilisé par la défaite contre Sankt Pauli le 2 novembre, l’Américain pas résisté au 0-0 contre Augsbourg dimanche. Un résultat qui entérine le mauvais début de saison du club, 15e de Bundesliga avec un seul point de plus que le barragiste. Le bilan en Ligue Europa n’est guère plus reluisant, malgré le nul arraché contre Lyon jeudi, avec quatre points en cinq matchs. Frank Fröhling et Benjamin Hübner assureront l’intérim, a précisé le club.

Ancien coach de Stuttgart, qu’il avait réussi à ramener dans l’élite, Matarazzo avait pris les rênes d’Hoffenheim en février 2023. Le TSG s’était classé septième la saison passée, se qualifiant ainsi en Coupe d’Europe pour la quatrième fois de son histoire. Il est le deuxième coach du championnat à prendre la porte cette saison après Peter Zeidler, remercié par Bochum le 20 octobre.

