L’OL repart d’Hoffenheim avec un point

Hoffenheim 2-2 OL

Buts : Gendrey (47e) et Tohumcu (90e+6) pour Hoffe // Abner (66e) et Lacazette (90e+4) pour les Gones.

Pierre Sage avait parié que ses remplaçants habituels tiendraient bon en attendant l’entrée de ses forces vives en seconde période ce jeudi à Hoffenheim. Et son idée a failli fonctionner, mais a finalement coûté deux points à l’OL, qui a vu les Allemands égaliser dans le temps additionnel juste après le but d’Alexandre Lacazette. Si aucun remplaçant n’a marqué de points, à l’exception peut-être de Warmed Omari et de Rémy Descamps (sept arrêts), les titulaires ont sauvé des Gones menés dès le retour des vestiaires. Avec ce résultat, Lyon s’installe à la 9e place, avec sept points.

Des remplaçants perdus

Pas de miracle pour Pierre Sage qui a vu son équipe B effectuer un premier acte d’équipe B. À part la tête beaucoup trop timide de Georges Mikautadze sur un service de Saïd Benrahma, les Lyonnais ne se sont rien créés avant la pause. Face au 16e de Bundesliga, les Gones ont payé le remaniement et n’ont présenté aucun automatisme. À l’image de Saël Kumbedi, empli de bonnes intentions mais beaucoup trop bouillon, les remplaçants de l’OL n’ont pas montré de quoi convaincre leur entraîneur de les faire débuter à tous les matchs. La défense à cinq rhodanienne a même bien subi lors de la première période, quasiment à chaque fois sous l’impulsion d’Andrej Kramarić (11e, 43e), qui aurait pu punir Lyon sur un contre après un corner, mais son contrôle américain en a voulu autrement (29e).

C’est au retour des vestiaires que les Lyonnais ont finalement craqué après un centre de Tom Bischof à ras de terre depuis la gauche, repris à bout portant par Valentin Gendrey, qui était passé devant Abner (1-0, 47e). Cette ouverture du score, logique, a au moins eu le mérite de bouger l’OL qui a répondu avec une reprise de Mikautadze (55e), puis une frappe de Gift Orban, taclée in extremis par un défenseur (57e). Ce n’est qu’à l’heure de jeu que Pierre Sage fait enfin entrer d’un coup ses titulaires : Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Malick Fofana et Ainsley Maitland-Niles. Autant dire que ce quadruple changement (61e) a totalement changé le visage de l’OL et de la partie.

SCÉNARIO INCROYABLE DANS LE MATCH DE L'OL ! 🤯 Lacazette pensait offrir la victoire aux siens dans les arrêts de jeu mais Tohumcu égalise juste derrière et obtient le match nul 🫢#HOFOL | #UEL pic.twitter.com/y4qKKHMaU1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 7, 2024

À peine cinq minutes ont suffi aux Gones pour revenir dans le match avec le but d’Abner, qui a bien conclu une frappe contrée de Cherki, joliment servi par le talon de Lacazette (1-1, 66e). Après cette égalisation, l’OL a levé le pied et a même subi quelques minutes, avant d’acculer à nouveau Hoffenheim à partir de la 80e minute de jeu. Comme à leur habitude, c’est dans le temps additionnel que les Gones pensaient faire la différence avec le but de Lacazette, seul au second poteau sur un corner (1-2, 90e+4). Mais comme face à l’OM, l’OL a craqué dans la foulée de son but, à cause de l’égalisation d’Umut Tohumcu, à la réception d’un centre mal dégagé (2-2, 90e+6). Les Lyonnais doivent donc se contenter de ce nul et peuvent s’en mordre les doigts vu leur supériorité à partir des entrées des titulaires.

Hoffenheim (3-4-1-2) : Baumann – Chaves, Stach, Akpoguma – Gendrey, Tohumcu, Grillitsch, Prass (Kadeřábek, 68e) – Bischof (Hložek, 76e) – Moerstedt (Tabakovic, 76e), Kramarić (Bulter, 68e). Entraîneur : Pellegrino Matarazzo.

OL (3-4-1-2) : Descamps – Mata, Ćaleta-Car, Omari – Kumbedi (Maitland-Niles, 61e), Tessmann, Caqueret (Tolisso, 82e), Abner – Benrahma (Fofana, 61e) – Orban (Lacazette, 61e), Mikautadze (Cherki, 61e). Entraîneur : Pierre Sage.

