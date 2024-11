Pronostic Hoffenheim Lyon : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa

Lyon retrouve son mordant à Hoffenheim

Hoffenheim doit sa participation à cette Ligue Europa à sa 7e place de Bundesliga obtenue la saison passée. Sur la scène européenne, le TSG a disputé 3 rencontres avec 3 résultats différents. En effet, pour débuter, la formation allemande est allée chercher un nul à Midtjylland (1-1) avant de prendre le dessus sur le Dynamo Kiev (2-0). Cette bonne dynamique s’est stoppée à Porto (2-0). Avec 4 points, Hoffenheim est actuellement barragiste à la 19e place. En Bundesliga, la situation est nettement plus compliquée avec une entame délicate. En effet, après 9 journées, le TSG est 16e soit en position de 1er relégable. Le week-end dernier, les hommes de Matarazzo se sont inclinés à domicile face à un adversaire direct pour le maintien, le promu Sankt Pauli (0-2). Ces performances peuvent surprendre car le club dispose de joueurs très intéressants comme l’expérimenté croate Kramarić, mais aussi l’Autrichien Grillitsch ou le Tchèque Hložek.

En face, Lyon s’est offert les moyens d’être compétitif sur tous les tableaux. À quelques jours du derby face à l’AS Saint-Étienne en L1, le club rhodanien veut l’emporter en Ligue Europa. En effet, après une entame parfaite avec deux beaux succès contre l’Olympiakos (2-0) et les Glasgow Rangers (1-4), l’OL a encaissé une défaite à domicile contre le Beşiktaş (0-1) par manque d’efficacité des attaquants lyonnais qui ont pêché dans la finition. Comme souvent dans ce genre de matchs, l’adversaire en a profité pour placer un contre meurtrier. Avec 6 points, la bande de Pierre Sage est bien placée et pourrait effectuer un grand pas vers la qualif’ en s’imposant en Allemagne. Depuis sa défaite dans l’Olympico face à Marseille, Lyon a relevé la tête en Ligue 1 en étant invaincu lors des 5 dernières journées, battant notamment Toulouse, Nantes et Le Havre. En revanche, lors des 2 derniers matchs, les partenaires de Lacazette ont perdu des points avec des nuls contre Auxerre (2-2) et Lille (1-1). Dans le Nord, l’OL a arraché un point en toute fin de rencontre par Malick Fofana, auteur d’un début de saison intéressant, ce qui est tout de même un beau résultat face à de très bons Lillois. Pour affronter Hoffenheim, Pierre Sage devrait aligner une équipe compétitive avec Lacazette, Fofana ou Veretout. Seul Matić est absent chez les joueurs majeurs. Comme il l’avait fait à Glasgow, Lyon pourrait prendre le dessus sur Hoffenheim et ensuite se tourner vers le derby.

