Les notes de Monaco-PSG

Quand vous chercherez encore l’agrafeuse au bureau, pensez à utiliser à la place une godasse taille 47 : testé et approuvé par le visage de Donnarumma. Pour un gardien capable du meilleur comme du pire, le surnom de Double-Face lui va déjà comme un gant.

🚨⚠️ Gigio Donnarumma’s conditions pictured by @ArthurPerrot… after a foul suffered by Wilfred Singo. pic.twitter.com/KQRkASiyMO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2024