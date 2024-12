Kylian Mbappé n'aime pas qu'on l'appelle « Kyks »

Kylian Mbappé a la mémoire courte.

Dans un extrait inédit – balancé ce jeudi – de son interview chez Clique qui avait été diffusée le 9 décembre, le génie français évoque ses différents surnoms. Alors, plutôt Kyky ou Kyks ? « Mon père avait un chien qui s’appelait “Kyky”, explique-t-il. Donc pour moi “Kyky”, c’est un nom de chien. Après, je préférais Kyky, mais depuis que les gens savent… je ne sais pas comment les gens ont trouvé ça, qu’on m’appelait “Kyks”. C’était mes proches qui m’appelaient comme ça. Donc moi quand on m’appelait “Kyks” avant, je me retournais direct parce que je sais que c’est quelqu’un qui me connaît. Maintenant que c’est sorti à la télé – ce sont des joueurs qui ont dû le dire – les gens m’appellent “Kyks”, et moi je me retourne et je vois que c’est quelqu’un que je ne connais pas. Je me dis “Oh, putain, qu’est-ce qu’il fait ?” Si tu m’appelles comme ça, c’est que tu me connais. Mais maintenant, tout le monde m’appelle comme ça, donc… »

"Je ne sais pas comment les gens ont su mon surnom Kyks" Kylian Mbappé parle de ses surnoms dans un extrait inédit Clique X. Clique x Kylian Mbappé, c'est dispo ici : https://t.co/WV59I2Ooz4 pic.twitter.com/KQsQivmosX — CLIQUE (@cliquetv) December 19, 2024

Alors, comment les gens ont connu ce surnom ? Eh bien c’est le principal intéressé qui l’a dévoilé avant le Mondial au Qatar, sur une vidéo TikTok (aujourd’hui à plus de 48 millions de vues…) publiée par le compte de l’équipe de France, le 12 novembre 2022. Il va falloir répondre de tes actes, Kylian.

