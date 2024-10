Lanterne rouge de Bundesliga, Bochum éjecte son entraîneur

Un point et puis s’en va.

Bon dernier en championnat, le VfL Bochum s’est séparé de son entraîneur Peter Zeidler ce dimanche, qui n’aura pas résisté à une énième défaite sur le terrain de Hoffenheim (3-1). Arrivé au club cet été, l’ancien coach de Saint-Gall prend donc la porte au bout de sept petits matchs dans la Ruhr, après avoir rapporté qu’un seul point depuis le début de la saison. Avec lui, la direction du club indique également le licenciement de Marc Lettau, au poste de directeur de sportif.

#meinVfL have parted way with head coach Peter #Zeidler and sporting director Marc #Lettau following a crisis meeting this evening. pic.twitter.com/mlr01GqMlj

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) October 20, 2024