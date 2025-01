Les dirigeants de l’Union Berlin répliquent à la suite de la décision de la DFB

L’Union Berlin contre-attaque.

L’Union Berlin n’a toujours pas digéré la décision de la DFB à la suite des événements du 1-1 contre Bochum en décembre. Horst Heldt et Dirk Zingler, les dirigeants du club, n’ont pas mâché leurs mots.

Le premier a dégainé contre la commission de contrôle de la DFB, qu’il qualifie d’incohérente. « Que fait réellement cette commission dans cette négociation ? », a-t-il lancé, visant notamment Anton Nachreiner, président de la commission, qui s’est permis de critiquer l’arbitre Martin Petersen pour ne pas avoir immédiatement arrêté le jeu.

L’Union Berlin compte bien faire appel

D’après Kicker, Heldt n’a pas non plus apprécié que l’Union soit blâmée pour « ne pas avoir terminé le match correctement », après l’incident. « La DFB promeut et défend le fair-play, mais nous accuse de ne pas attaquer davantage. » Le président Dirk Zingler a, lui, qualifié la décision de « scandale antisportif », accusant l’instance d’avoir mis une pression injuste sur l’arbitre lors de l’audience avant de confirmer son intention de faire appel. En attendant, une enquête sur le lancer de briquet est en cours, et le club de Köpenick risque une sanction supplémentaire.

Ça promet.

Bochum désigné vainqueur sur tapis vert de son match à Berlin