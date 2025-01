Harry Kane ne désespère pas de remporter des trophées

Une Bundesliga s’il vous plaît, chef !

Toujours doté d’un palmarès collectif vierge malgré une carrière et un talent impressionnants, Harry Kane reste confiant sur le fait de soulever enfin des trophées dans les années à venir. « Je vais vous dire, j’ai seulement 31 ans. À une époque, à cet âge-là, ça commençait à être la fin. Aujourd’hui, l’évolution des choses fait que l’on arrive quasiment à son prime à 30 ans. Et je pense que le meilleur Harry Kane est à venir, a-t-il assuré dans un long entretien avec France Football. Je suis très confiant à ce sujet. Et très confiant quant au fait que ma seconde partie de carrière, celle qui s’ouvre maintenant, sera riche en trophées majeurs. Et quand je raccrocherai les crampons, ce ne sera plus un sujet. »

« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours marqué beaucoup de buts »

L’occasion également pour le buteur en série bavarois, codétenteur du trophée Gerd Müller à égalité avec Kylian Mbappé, de se confier sur son sens inné du but. « D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours marqué beaucoup de buts, même quand j’étais tout gamin, vers l’âge de 5 ou 6 ans. […] À l’adolescence, peu importait l’équipe dans laquelle je jouais, peu importait qui on affrontait, je marquais des buts. C’est à cette période-là que j’ai vraiment mis l’accent sur mes capacités de finisseur, je travaillais cela tout particulièrement, détaille-t-il. Il faut avoir cet instinct dans votre corps, dans votre état d’esprit aussi. Ce petit truc qui vous fait sentir où la balle va retomber, de quelle façon, etc. Mais je ne peux pas occulter que, d’un autre côté, ça demande énormément de travail pour appréhender tout ça, pour le parfaire. »

Et bien choisir ses équipes pour maximiser ses chances de titres, c’est inné aussi ?

