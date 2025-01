Le Bayern Munich garde Mathys Tel sous le coude

Le supersub est verrouillé.

Étincelant la saison dernière avec 7 réalisations, souvent en sortie de banc, Mathys Tel a donné raison au Bayern de l’avoir signé à l’été 2022 contre 20 millions d’euros en provenance de Rennes. Cette année, l’international français espoir semble plus en difficulté, avec moins de temps de jeu sous les ordres de Vincent Kompany. Alors, la question de sa situation actuelle se pose, malgré une prolongation jusqu’en 2029 actée en mai dernier.

Rester ou partir : Tel est la question

Cependant, le club a montré sa volonté de garder son crack français, comme l’illustrent les propos du directeur sportif bavarois, Max Eberl, au moment de sa prolongation : « Il a encore beaucoup à apprendre et un potentiel de développement. » Depuis, le Bayern a été contacté par Stuttgart et Augsbourg pour un possible prêt, mais rien à faire : Tel n’est pas disponible pour un quelconque transfert, comme le rapporte Bild. D’autant que son départ entraînerait une nouvelle arrivée pour combler son absence, ce qui représenterait des frais supplémentaires non désirés par le club.

Message à la direction parisienne : amour et confiance, c’est comme ça qu’un club garde ses jeunes talents.

Le Bayern Munich n’a pas pris son temps face à Leipzig