Harry Kane devient le premier joueur anglais à inscrire 10 buts en une saison en C1

Harry King of England.

Buteur lors de la qualification du Bayern Munich pour les quarts de finale sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-0 au retour, 5-0 sur les deux matchs), Harry Kane devient le premier Anglais à inscrire dix buts en une campagne de Ligue des champions. L’international anglais avait mis les siens sur la voie du succès, en inscrivant un but de renard après un coup franc de Joshua Kimmich.

50 – Harry Kane is the second Englishman with 50+ goals and assists combined in UEFA Champions League history (39 goals, 11 assists), along with David Beckham (16 goals, 36 assists). Icons. pic.twitter.com/kkirBFWdZx

