Pronostic Bayern Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern se rachète face à Leipzig grâce au retour de Kane ?

La 15e journée de Bundesliga et dernière de l’année 2024, nous offre un très beau choc entre le Bayern Munich et Leipzig ce vendredi. Le club bavarois est actuellement en tête du classement avec 4 points de plus que son 1er rival, le Bayer Leverkusen et 6 de plus que Leipzig. Lors des dernières rencontres, le club allemand a perdu des points importants en étant tenu en échec à Dortmund (1-1) et surtout en s’inclinant à Mayence (2-1) lors de la dernière journée. De plus, le Bayern avait également subi une désillusion en Coupe d’Allemagne en étant sorti à domicile par le Bayer Leverkusen, dans une rencontre marquée par l’exclusion de Manuel Neuer. Malgré tout, la bande de Kompany possède quelques longueurs d’avance sur son premier poursuivant et devrait surtout pouvoir compter sur son buteur Harry Kane lors de ce dernier match de l’année. L’Anglais était touché depuis le match à Dortmund reste l’homme fort du club avec ses 14 buts et 6 passes décisives, mais est pressenti pour jouer ce match. Après avoir connu un passage délicat en Ligue des champions, le club bavarois s’est bien repris lors des dernières journées pour remonter à la 10e place. Pour finir l’année sur une bonne note, la bande de Kompany veut prendre le dessus sur Leipzig.

En face, Leipzig affiche deux visages distincts. Dans le dur en Ligue des champions avec aucun point pris en 6 journées, le club allemand reste une valeur sûre sur le plan national avec une 4e place au classement. Les hommes de Marco Rose accusent seulement 2 points de retard sur le Bayer Leverkusen. Après avoir connu une période difficile avec 4 journées sans la moindre victoire, les partenaires de Gulácsi ont relevé la tête lors des deux dernières rencontres en disposant d’Holstein Keil (0-2) et surtout de l’Eintracht Francfort (2-1) dans le choc de la dernière journée. Le duo Šeško – Openda s’est illustré en inscrivant chacun un but tandis que Baumgartner a signé un doublé de passes décisives. Le buteur slovène franchit les paliers et se présente comme l’un des futurs grands attaquants. Pour cette dernière rencontre de l’année, Leipzig devrait être encore privé de son maître à jouer Xavi Simons, blessé. Quasiment impeccable à domicile (5 victoires et 1 nul), le Bayern va vouloir se racheter et terminer 2024 sur une bonne note face à l’un de ses poursuivants directs.

