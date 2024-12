Le Bayern Munich n’a pas pris son temps face à Leipzig

FC Bayern Munich 5-1 RB Leipzig

Buts : Musiala (2e), Laimer (25e), Kimmich (30e), Sané (75e) et Davies (77e) pour les Munichois // Šeško (2e) pour les Lipsiens.

Ils ne connaissent pas le quart d’heure poitevin, eux.

Un match historique. Parce que Thomas Müller a dépassé des records de longévité ? Non. Parce que le Bayern a dézingué Leipzig ? Non plus. Parce que le Bayern a marqué avec cinq buteurs différents ? Toujours pas. Parce que le Bayern Munich et le RB Leipzig ont décidé de se passer du round d’observation du début de match ? Oui. Le gros match du week-end de Bundesliga a en effet été le plus… précoce. Deux buts ont été marqués lors des deux premières minutes. Jamal Musiala a d’abord été bien placé pour conclure un énorme pressing, une superbe déviation de Harry Kane et un gros travail de Michael Olise (1-0, 2e). Benjamin Šeško a ensuite surpris Dayot Upamecano pour reprendre un gros boulot de Loïs Openda, qui a mis dans le vent Kim Min-jae sur le côté droit (1-1, 2e).

Machine à buts

Les supporters de l’Allianz Arena ont ensuite commencé une micro-sieste, arrêtée pile quand Konrad Laimer a joué un mauvais coup à son ancien club. Le milieu a été au bout d’une splendide action bavaroise et d’un nouveau gros boulot d’Olise (2-1, 25e). Joshua Kimmich a ensuite fait parler son coup du pied (3-1, 30e). Vu que le Bayern a marqué au moins trois buts lors des deux tiers de ses matchs cette saison en Bundesliga et que Harry Kane était de retour de blessure, les guys de Vincent Kompany ont continué d’appuyer sur l’accélérateur.

Bayern have scored 5+ goals in 4 of their 15 Bundesliga games this season ♨️ pic.twitter.com/JbaoGVW7Wm — B/R Football (@brfootball) December 20, 2024

Leroy Sané a trop croisé sa frappe (66e), mais n’a pas gâché le superbe contre mené par Alphonso Davies (4-1, 75e), lui-même en fête de la tête (5-1, 78e). Leipzig a pris une autre tôle après celle contre Wolfsburg il y a trois journées. Il s’agit de la pire défaite de l’histoire du club en Bundesliga.

Les vacances vont faire du bien.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Peretz – Laimer (Pavlović, 69e), Upamecano, Kim (Dier, 83e), Davies (Guerreiro, 83e)- Kimmich (cap.), Goretzka – Olise (Tel, 83e), Musiala, Sané – Kane (Müller, 87e). Entraîneur : Vincent Kompany.

RB Leipzig (3-5-2) : Gulácsi – Seiwald, Orban (cap.), Geertruida (Raum, 83e) – Henrichs, Baumgartner, Schlager (Kampl, 74e), Vermeeren (Klosterman, 83e), Nusa – Openda, Šeško (Silva, 74e). Entraîneur : Vincent Kompany.

