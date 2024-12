Pronostic Leipzig Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Leipzig et Aston Villa font le spectacle

Après une terrible série, Leipzig a sorti la tête de l’eau de la plus belle des manières en étrillant Francfort (3-0), en dominant dans tous les compartiments du jeu ce match de coupe. Cela s’est confirmé le week-end suivant, à savoir samedi, en championnat contre Kiel (0-2). Une victoire qui permet aux joueurs de Marco Rose de rester au contact du podium. En revanche, avec 0 point dans cette C1, la qualification semble déjà bien loin mais il s’agirait de sauver l’honneur dans cette rencontre. Pour ce faire il y a du beau monde devant notamment le duo Openda (5 buts et 5 passes en Bundesliga) et Sesko (4 buts) qui sera essentiel. André Silva obtient un peu plus de temps de jeu dernièrement en l’absence de Xavi Simons, blessé.

Aston Villa aussi a eu une période compliquée, et Aston Villa aussi a su se relever. Après 8 matchs sans succès, les Villans ont battu Brentford (3-1) et Southampton (1-0) en Premier League, et se sont remplacés dans le top 6 synonyme de qualification européenne en fin de saison. C’est du solide aussi en C1 avec une 9e place et 10 points au total qui leur assurent quasiment la qualification pour les phases finales. L’équipe pourra compter sur Martinez, héros du match contre la Juventus, ainsi que sur les Tricolores Digne et Kamara, ou encore Watkins, auteur de 7 buts en Premier League. McGinn, Tielemans et le dynamique Bailey complètent un effectif solide. Avec un tel potentiel offensif, et face à une équipe de Leipzig tout aussi redoutable en attaque, ce match promet d’être riche en buts.

