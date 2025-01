Corentin Tolisso : « En ce moment, c’est compliqué »

Session rattrapage.

Invité à réagir sur les antennes de DAZN après le match nul de Lyon face à Toulouse (0-0) ce samedi soir, Corentin Tolisso a tenu à faire le bilan d’une semaine assez difficile pour l’OL, éliminé en 16es de finale de la Coupe de France par Bourgoin-Jallieu, pensionnaire de National 3 (2-2, 4-2 TAB), mais également battu le samedi précédent par Brest en championnat (2-1). « C’est compliqué, car on veut toujours rendre fiers nos supporters. On s’est dit qu’il fallait rester soudés, malgré ce qu’il peut se dire en tribunes », a entamé le milieu de terrain, qui a également raconté les détails de sa discussion avec une partie des supporters lyonnais, mécontents à la sortie de ce résultat contre le TFC : « Je leur ai dit que l’on a fait une faute professionnelle mercredi (contre Bourgoin-Jallieu), c’est une certitude, nous en sommes conscients. En ce moment, c’est compliqué. Dans une saison, il y a des hauts et des bas, et c’est bien de le reconnaître, car cela permet d’analyser les choses et de progresser. »

Tolisso a tout de même tenu à prendre un peu de recul, en gardant le positif de cette période lyonnaise, pas aussi alarmante qu’on le penserait : « Nous sommes à deux points de la Ligue des champions et quatrième en Ligue Europa. Cela peut être difficile à entendre pour certains, le fait que je relativise comme cela, mais il faut tirer les points positifs. » Sixième au classement, Lyon est à deux points de la quatrième place occupée par Monaco et à trois unités du podium.

Relativiser, c’est aussi se dire que l’an dernier, au même moment, Lyon était quasiment relégable.

