Loïs Openda fait gagner Leipzig contre l’Eintracht Francfort

Leipzig 2-1 Eintracht Francfort

Buts : Šeško (19e) et Openda (52e) pour Leipzig // Brown (40e) pour l’Eintracht Francfort

Toujours meilleur avec son club qu’avec son pays.

Aussi performant avec Leipzig que décevant avec la Belgique, Loïs Openda a fait gagner son équipe ce dimanche soir lors de la quatorzième journée de Bundesliga. Face à l’Eintracht Francfort, l’attaquant a en effet marqué le pion décisif au retour des vestiaires à la suite d’un corner mal repoussé après s’être déjà montré très dangereux dans le premier acte. Durant ce dernier, beaucoup de choses se sont passées : Christoph Baumgartner a inscrit une réalisation refusée (pour un hors-jeu… d’Openda, passeur sur l’action), Benjamin Šeško a ouvert le score de la tête à la 19e minute devant Kevin Trapp, qui a multiplié les arrêts, et l’inévitable Omar Marmoush a touché le poteau sur coup franc avant de voir son partenaire Nathaniel Brown égaliser contre le cours du jeu.

Bouchon aux portes du Top 3

Finalement, les locaux sont logiquement (re)passés devant en seconde période et (re)collent à leurs adversaires du week-end : avec 27 points, la bande de Marco Rose occupe la quatrième place du classement et n’est devancée par les visiteurs qu’à la différence de buts. Leader, le Bayern Munich dispose de six unités d’avance sur les deux concurrents, alors que le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en compte deux (à la suite de la défaite des Bavarois, cumulée à la victoire du champion d’Allemagne en titre). Dommage pour Hugo Ekitike et ses potes, qui ne profitent pas du revers des hommes de Vincent Kompany.

Il y a du suspense, dans ce championnat !