Leipzig conserve son titre face à Francfort

RB Leipzig 2-0 Eintracht Francfort

Buts : Nkunku (71e) et Szoboszlai (85e)

Qui d’autre que Nkunku pour enflammer, une dernière fois, les terres allemandes ?

Grâce à une dernière grosse performance du Tricolore, le RB Leipzig a conservé son titre en finale de la Coupe d’Allemagne ce samedi face à l’Eintracht Francfort (2-0). L’Olympiastadion, déjà théâtre de la triste saison du Hertha (club résident, et lanterne rouge de Bundesliga), n’assiste néanmoins pas à une première période de grand spectacle : une seule frappe cadrée d’entrée de jeu signée Timo Werner (4e), ou deux tentatives timides pour Randal Kolo Muani (16e) et Christopher Nkunku (42e). Le reste du temps, les deux formations se neutralisent, même si les joueurs de Marco Rose chipent le ballon à leurs adversaires (61% de possession à la pause).

Mario Götze muscle les débats au retour des vestiaires et chauffe les gants de Janis Blaswich (64e), mais ce sont bien les tenants du titre qui déverrouillent la rencontre grâce à leur international français fétiche : pour son ultime match avant son départ à Chelsea, Nkunku plante une dernière fois d’une accélération suivie d’une réussite maximale, le ballon étant dévié deux fois par la défense de l’Eintracht et trompant ainsi Kevin Trapp (1-0, 71e). Ne faisant pas les choses à moitié, le comeilleur buteur de Bundesliga, entouré par quatre joueurs dans la surface, se mue ensuite en passeur et trouve Dominik Szoboszlai qui fait trembler les filets adverses d’une frappe croisée (2-0, 87e) pour sceller le succès des Roten Bullen.

Un beau cadeau d’adieu de l’ancien titi parisien.

Leipzig (4-2-2-2) : Blaswich – Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg – Laimer, Haidara (Schlager, 78e) – Szoboszlai (Kampl, 90e+1), Olmo – Nkunku, Werner (Poulsen, 61e). Entraîneur : Marco Rose.

Francfort (3-4-2-1) : Trapp – Melo, Hasebe (Borré, 78e), Ndicka – Buta (Dina-Ebimbe, 87e), Rode (Lindstrøm, 70e), Sow, Max (Lenz, 78e) – Kamada, Götze – Kolo Muani. Entraîneur : Oliver Glasner.

Pronostic Leipzig Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono de la finale de Coupe d'Allemagne