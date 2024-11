Jorge Sampaoli tire sur ses attaquants avant le match contre Saint-Étienne

Un match, et il se lâche.

Après une courte défaite contre le LOSC le week-end dernier et une situation alarmante en championnat (15e), Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur du Stade rennais, avait quelques messages à faire passer avant la réception de Saint-Étienne, samedi. « Oui, on a un problème en attaque, a confirmé l’Argentin, alors que les Bretons n’ont plus marqué depuis trois matchs. On a fait un bon match défensivement. Mais offensivement, ça n’a pas été convaincant. C’est normal, le changement prend du temps. »

« Amine Gouiri leader offensif ? Pour l’instant, il ne l’est pas »

Sampaoli est allé un peu plus loin en se projetant sur la rencontre à venir : « Si contre Saint-Étienne, on joue de manière désordonnée, on va perdre, donc on veut stabiliser et ordonner l’équipe, c’est la priorité. On peut s’en sortir en jouant de façon un peu anarchique, mais dans ces cas-là, il faut des joueurs qui fassent la différence tous seuls, et à Rennes, pour le moment, je ne vois pas ce genre de joueur. Notre organisation doit désorganiser l’adversaire. »

Une belle pique aux attaquants rennais, mais surtout une triste réalité sur ce début de saison où ils brillent rarement. Amine Gouiri peut-il être ce leader offensif ? Réponse claire de l’entraîneur : « J’espère qu’il peut l’être, mais pour l’instant, il ne l’est pas. » Avant de poursuivre : « Contre Saint-Étienne, je veux des joueurs qui, en cas de problème, se rebellent contre les circonstances, qui donnent absolument tout, même s’il n’y a pas de résultat. Je veux que l’image du club et de l’équipe change. »

La fin des câlins.

