Les premiers mots de Sampaoli après son arrivée au Stade rennais

Les présentations sont faites.

Quelques heures seulement après l’officialisation de son arrivée sur le banc du Stade rennais, Jorge Sampaoli a été présenté à la presse ce mardi midi, aux côtés du président Arnaud Pouille et du directeur sportif Frederic Massara, qui a expliqué avoir été « convaincu par ses idées, son histoire et l’enthousiasme avec lequel il a accueilli notre projet », quand l’Argentin, lui, a parlé d’un « grand club », d’un « projet constructif » et d’un pays qu’il « aime ».

Depuis les tribunes du Roazhon Park ce dimanche, il a pu constater qu’il aurait du boulot pour redresser des Rouge et Noir actuellement 13es au classement. « Le premier objectif va être de connaître l’équipe, qu’elle soit plus organisée et qu’on puisse avoir un fonctionnement collectif pour déboucher sur une identité, tout en renforçant la culture du jeu, et redonner de la confiance, a posé Sampaoli. Il va falloir établir un diagnostic et comprendre quel est le problème de l’équipe, pour faire en sorte qu’elle se sente plus en sécurité et arriver à un protagonisme total qui me plaît, avec l’adhésion du groupe. Il faut que ça se fasse progressivement. »

Volcan et exigences

En pleine trêve internationale, El Pelado a déjà pu croiser quelques joueurs, mais il dirigera sa première séance à la Piverdière mercredi. Il a parlé de « confiance », d’« émotions », d’« enthousiasme » et d’une « souffrance » à transformer en des sentiments plus positifs au sein de ce Stade rennais. Il a aussi causé de la Ligue 1, dont il est un « admirateur ». « Après mon passage à Marseille, j’ai continué à regarder, j’aime beaucoup la façon dont fonctionnent les équipes, les transitions, a-t-il déroulé. C’est un défi pour moi, je pense que les meilleurs joueurs du monde sont fournis par la France et le Brésil. »

Jorge Sampaoli présenté à la presse au Roazhon Park. pic.twitter.com/AUDrJpSe6G — Clément Gavard (@Clem_Gavv) November 12, 2024

Son côté volcanique ? « J’aimerais que ce soit une caricature, mais c’est ma manière de vivre le foot. C’est excessif, mais c’est ma manière d’éviter de perdre. » Sa tendance à ne pas rester très longtemps dans ses clubs, à commencer par son départ soudain de l’OM en 2022 ? « Je dirais que mon niveau d’exigence devient souvent trop ambitieux ou trop fort par rapport aux exigences des clubs où j’ai travaillé. Cependant, je prends conscience que ces ambitions sont démesurées et je sais que c’est quelque chose que je dois probablement changer. »

Place au chantier.

Sampaoli à Rennes, c’est officiel