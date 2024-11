Antoine Kombouaré : « Il y a des gens plus malheureux que nous »

Pas de répit pour les entraîneurs.

Entre les séances d’entraînement, les nuits agitées, les lendemains de défaite, le quotidien des coachs n’est pas toujours simple. La santé mentale des techniciens est un sujet sur lequel s’est récemment livré Franck Haise, qui a confié avoir été en surmenage à son époque lensoise, au point de penser à mettre sa carrière entre parenthèses.

« Il faut savoir couper »

À deux jours de se déplacer avec son FC Nantes en grande difficulté au Parc des Princes, Antoine Kombouaré a été lancé sur ce thème en conférence de presse. « Je me concentre sur l’équipe première. Pas de formation, pas de gestion globale. Déjà que le boulot est colossal… Franck voulait être manager général à Lens, moi non. Il y a déjà une énorme charge de travail avec l’équipe première, déroule-t-il dans des propos rapportés par RMC Sport. Mon travail sur le terrain est très compliqué, très dur, mais il y a des gens plus malheureux que moi, que nous. Il faut aussi savoir couper, prendre du recul, de la hauteur. »

Un conseil que Pep Guardiola devrait suivre ces derniers temps.

