Mohamed Achi est un jeune crack de Bondy (un de plus), formé et lancé au FC Nantes, âgé de 21 ans, international U20, auteur de trois apparitions en Ligue 1 depuis le début de sa carrière et prêté au Paris 13 Atletico (National) lors de la deuxième partie de saison 2022-2023. Et il possède un homonyme réputé : Mohammed Ashi, couturier saoudien de 26 bâtons, qui a marqué l’histoire cette semaine en devenant le premier créateur originaire d’un pays du Golfe à présenter un défilé à la prestigieuse Fashion Week haute couture de Paris.

Le défilé de Mohammed Ashi, premier Saoudien à intégrer la semaine de la haute couture parisienne, marque une nouvelle étape de l'offensive de ce pays, qui investit des sommes colossales dans la culture et le sport #AFP ➡️https://t.co/sh8RKjsIu4 ✍️@EricWRandolph et @OlgaNedbaeva pic.twitter.com/H3mBsQySgX — Agence France-Presse (@afpfr) July 8, 2023

La semaine de la haute couture automne-hiver 2023-2024, au sein de la ville lumière, avait lieu de lundi à jeudi, et la marque « Ashi Studio » était à l’honneur lors de la dernière journée, sur la scène du théâtre du Châtelet. Ashi a déjà habillé des pointures telles que Lady Gaga, Penelope Cruz, Diane Kruger ou encore la reine Rania de Jordanie. « Cet événement marque le point d’orgue de ma carrière », a-t-il déclaré. L’histoire ne dit pas si Achi faisait partie des invités, lors du défilé.

Encore un nouvel indice sur le mercato des clubs saoudiens ?

