Gambardella : Face à Monaco, un joueur nantais menacé par un homme armé d’un couteau

Un triste événement qui aurait pu tourner au drame.

À la mi-temps du quart de finale de Coupe Gambardella entre le FC Nantes et l’AS Monaco, un joueur nantais s’est retrouvé frappé et menacé par un homme armé d’un couteau, rapporte Ouest-France. Une violente altercation impliquant une vingtaine d’individus aurait démarré dans les gradins, et poussé le joueur à se réfugier dans les vestiaires du stade Marcel-Saupin, avant l’arrivée de la police.

Les stadiers ayant eu du mal à contenir ce mouvement violent, cinq équipages de police étaient présents pour la suite de cette rencontre devenue tendue. Toujours d’après les informations du quotidien régional, l’homme armé avait, lui, quitté le stade avant que les forces de police ne se présentent au stade. Les raisons de cette agression demeurent pour le moment inconnues.

Au final, cette rencontre a vu les U18 de l’ASM s’imposer sur la plus petite des marges (0-1) et se qualifier pour les demi-finales de cette édition 2022-2023.

