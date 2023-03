Gambardella : Monaco et Rennes dans le dernier carré, Lyon éjecté

Et la surprise du dernier carré est… Pau !

Opposé à l’Olympique lyonnais en quarts de finale de Coupe Gambardella, l’outsider a éliminé le favori aux tirs au but après avoir réussi à égaliser à l’heure de jeu par Touyet malgré un but de Chaïb à la 22e minute. Carquefou, l’autre petit Poucet, s’est de son côté largement incliné contre Clermont (ouverture du score de Cantero à la 45e, doublé de Fakili en deuxième période et réalisation de Tribout à la 60e).

Pour le reste, Monaco s’est qualifié en demies aux dépens de Nantes grâce à une victoire sur la plus courte des marges (tremblement de filets signé Cabral) pendant que le Stade rennais est venu à bout d’Auxerre aux pénos, alors que les Bretons étaient pourtant menés de deux pions (Matondo, sur penalty, et Lambourde ont répondu au duo Dago-Mary).

Si même les jeunes commencent à décevoir, à l’OL…

