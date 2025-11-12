L’incroyable ressemblance entre Rayan Cherki et Raphaël Quenard

C’est le genre de truc qui devient évident une fois qu’on le sait. Ouais, un peu comme le C dans le logo de Carrefour.

A chaque fois que Rayan Cherki répond à une interview, une théorie prend de l’ampleur et se confirme : le joueur français de Manchester City a exactement la même voix que Raphaël Quenard, avec ce débit, cette intonation et cette élocution si particuliers, et cette façon de prononcer les mots comme de rythmer les phrases d’une façon reconnaissable entre mille.

Cette incroyable ressemblance fait évidemment la joie des réseaux sociaux qui se félicitent chaque jour un peu plus que de nombreuses personnes valident enfin cette vérité implacable.

Raphaël Quenard encore une fois prodigieux dans le rôle de Rayan Cherki ! https://t.co/uY1TGMzP3G — Stéphane Kohler (@Kohlerderien) November 12, 2025

Si n’importe qui peut se sentir un peu honteux d’avoir mis autant de temps à le découvrir, il faut avoir à l’esprit que même l’émission C à vous l’avait remarqué il y a quelques mois…

Rayan Cherki, ou le nouveau sosie vocal de Raphaël Quenard 🤭⚽️ L’ABC de @bchameroy en intégralité : https://t.co/0m93uPTiLq#CàVous pic.twitter.com/U1XnHoXk32 — C à vous (@cavousf5) June 3, 2025

… et que certains se battent depuis bien plus longtemps que ça parfois sans doute contre vents et marées pour le dire !

Cherki il parle exactement comme Raphaël Quenard https://t.co/ZuixPNdPH8 pic.twitter.com/h00soDDbMc — Gueule d’Ange (@GdA10_) September 14, 2023

Et maintenant, on fait quoi pour aller plus loin ? Certes, peu de gens ont sans doute déjà vu Rayan Cherki et Raphaël Quenard dans la même pièce. Pourtant, la science, les moteurs de recherche et de nombreuses sources tendent à affirmer que Rayan Cherki n’a jamais joué dans un film de Quentin Dupieux et que les contrôles porte-manteau de Raphaël Quenard sont assez pourris.

Dans quel club Didier Deschamps pourrait-il rebondir après les Bleus ?