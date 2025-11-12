Ce supporter français a choqué Rayan Cherki et Malo Gusto

On espère qu’ils s’en souviendront dans cent ans.

Ce mardi, les supporters présents à Clairefontaine ont pu rencontrer les joueurs de l’équipe de France en marge de leur entraînement, à la veille de la rencontre déterminante face à l’Ukraine. L’occasion pour Rayan Cherki et Malo Gusto de rencontrer un des plus fidèles supporters des Bleus : Monsieur Petit. Petit, oui, mais seulement du nom, étant donné que le principal intéressé s’apprête à souffler sa 101e bougie dans tout juste un mois, ce qui n’a pas manqué d’émerveiller les deux anciens lyonnais.

Le mystère du centenaire des Gusto

𝑼𝒏𝒆 𝒓𝒆𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒒𝒖𝒆 entre Rayan Cherki, Malo Gusto (22 ans) et Monsieur Petit, supporter de 100 ans ! 🤩💙 pic.twitter.com/PryAAgrFAe — FFF (@FFF) November 12, 2025

L’attaquant des Citizens a qualifié cette rencontre d’« extraordinaire », tandis que le défenseur des Blues a lui pensé approximativement à quelqu’un de sa famille. « Je crois que j’ai une grande tante ou quelque chose comme ça qui a dépassé les 100 ans aussi, a lâché le latéral. Ça se fête hein ! »

Quelqu’un qui a donc connu Didier Deschamps sélectionneur pendant 13% de sa vie.

