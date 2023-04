Gambardella : Une finale AS Monaco-Clermont Foot au Stade de France !

Direction le Stade de France !

Les U18 de l’AS Monaco affronteront ceux du Clermont Foot en finale de la Coupe Gambardella le 29 avril prochain en lever de rideau de la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et le Toulouse FC. Ce lundi, les jeunes Monégasques se sont imposés 2-0 face à Pau au Nouste Camp, petit Poucet de la compétition et pensionnaire de Régional 1. Si les locaux avaient réussi à battre l’Olympique lyonnais lors du tour précédent, les Rouge et Blanc ont su tirer profit de leur expérience dans la compétition, prenant notamment de court la défense paloise sur un corner joué rapidement pour l’ouverture du score.

De son côté, le Stade rennais bloque toujours au stade des demi-finales et a été éliminé par Clermont à Gabriel-Montpied aux tirs au but, comme la saison passée. Les Bretons ont pourtant mené deux fois sans jamais parvenir à conserver leur avance, encaissant le but égalisateur 2-2 à la 84e minute. Ils se sont ensuite inclinés 5-4 aux tirs au but. Les jeunes Clermontois s’offrent une qualification historique pour la finale de Gambardella, le club auvergnat n’ayant jamais réussi un tel exploit auparavant.

Jouer tous ses matchs aux tirs au but, ça ne marche que quand on est la Croatie.

