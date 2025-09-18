S’abonner au mag
  • Youth League
  • J1
  • Club Bruges-Monaco (1-0)

Monaco s’incline à Bruges en Youth League

SF
Monaco s’incline à Bruges en Youth League

La faute au grand frère.

Ce jeudi à 13h30 devait marquer l’entrée en lice des bébés monégasques en Youth League face au Club Bruges. Malheureusement, leur match a été décalé de deux heures à cause de l’incident aérien impliquant le groupe professionnel la veille. L’avion prévu pour transporter les jeunes en Belgique a finalement été utilisé par les pros, laissant le groupe U19 en attente.

Après une première période assez calme, les jeunes du Rocher se font surprendre dès le retour des vestiaires à la suite d’un penalty très limite provoqué par Mehdi Tlili, pour une faute semblant en dehors de la surface. Laurens Goemaere transforme et ouvre le score pour les Belges, scellant ainsi le résultat final de la rencontre. Une péripétie à oublier pour les U19 monégasques.

Plus tôt dans la semaine, les Titis parisiens se sont largement imposés, et les grands ont fait de même, quand les Minots, eux, ont perdu sur un penalty douteux, tout comme les pros. On espère qu’il n’y aura pas de copié-collé ce jeudi soir.

SF

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!