Ce scénario complètement fou qui priverait les Bleus de Mondial 2026

Mieux vaut prévenir que guérir.

L’équipe de France joue son destin ce jeudi au Parc des Princes contre l’Ukraine. L’heure n’est pas encore à l’urgence – une contre-performance ce soir n’aura pas d’énormes conséquences au classement – mais pourrait installer le doute dans les esprits et faire ressurgir quelques fantômes du passé.

Même si Didier Deschamps avait voulu jouer à une autre date que ce 13 novembre, les Bleus joueront face à des Ukrainiens, condamnés à l’exploit pour s’éviter une finale pour une place en barrage dimanche face à l’Islande. Vous la voyez venir cette histoire ? Des Bleus submergés par la pression qui trébuchent au Parc des Princes avant de chuter définitivement en Azerbaïdjan ce dimanche ?

Des barrages sans filet en mars

En cas de 2e ou de 3e place, qui pourrait être la pire position pour les Bleus (si l’Islande bénéficie d’une meilleure différence de buts), les coéquipiers de Kylian Mbappé s’embarqueraient dans des barrages sur une double confrontation en mars prochain. Là bas, ils pourraient tomber contre d’autres nations européennes : l’Italie, la Pologne, le pays de Galles ou encore la Turquie.

Si tout parvenait à s’effondrer en 180 minutes, notre équipe de France double finaliste sur les deux dernières éditions, pourrait tirer une croix sur 17e participation à la plus prestigieuse des compétitions mondiale.

Et Didier Deschamps pourrait alors nous quitter dès le mois de mars…

En direct : France - Ukraine (0-0)