Deschamps appelle un milieu en renfort

Le pompier de service.

La Fédération française de football a annoncé la convocation de Khephren Thuram mercredi soir, à la veille de la réception de l’Ukraine au Stade de France. Il a « été appelé en renfort par Didier Deschamps » selon le communiqué de la FFF alors que les Bleus se préparent à jouer deux matchs en quatre jours et que de gros doutes entourent la condition physique d’Eduardo Camavinga. Thuram rejoindra ses coéquipiers dans la soirée.

Khephren Thuram (Juventus Turin) a été appelé en renfort par Didier Deschamps. Il rejoindra le groupe dans la soirée. pic.twitter.com/2smPDDREtc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2025

Le milieu de la Juventus, qui a déjà disputé 13 matchs avec les Bianconeri cette saison, avait participé aux deux rencontres du mois d’octobre, face à l’Azerbaïdjan et à l’Islande. À cette occasion, il avait honoré sa première titularisation chez les A.

Un rassemblement de l’équipe de France sans un Thuram ne serait pas un vrai rassemblement de l’équipe de France.

Un revenant dans le onze des Bleus jeudi soir ?