S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • France-Ukraine

Khephren Thuram appelé en renfort à la veille de France-Ukraine

QB
Deschamps appelle un milieu en renfort

Le pompier de service.

La Fédération française de football a annoncé la convocation de Khephren Thuram mercredi soir, à la veille de la réception de l’Ukraine au Stade de France. Il a « été appelé en renfort par Didier Deschamps » selon le communiqué de la FFF alors que les Bleus se préparent à jouer deux matchs en quatre jours et que de gros doutes entourent la condition physique d’Eduardo Camavinga. Thuram rejoindra ses coéquipiers dans la soirée.

Le milieu de la Juventus, qui a déjà disputé 13 matchs avec les Bianconeri cette saison, avait participé aux deux rencontres du mois d’octobre, face à l’Azerbaïdjan et à l’Islande. À cette occasion, il avait honoré sa première titularisation chez les A.

Un rassemblement de l’équipe de France sans un Thuram ne serait pas un vrai rassemblement de l’équipe de France.

Un revenant dans le onze des Bleus jeudi soir ?

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!