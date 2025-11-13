Prono France-Ukraine : analyse, cotes et pronos du match

L’équipe de France a l’occasion de valider officiellement son billet pour la Coupe du monde, ce jeudi au Parc des Princes. Pour cela, il faudra battre l’Ukraine, déjà dépassée en septembre dernier par la fougue de Michael Olise et consorts.

➡️Pariez sur les qualifications pour la Coupe du monde avec Betsson

L’heure est venue de conclure. Un mois jour pour jour après avoir été tenue en échec en Islande, l’équipe de France a l’occasion de composter son billet pour l’Amérique ce jeudi, sur la pelouse du Parc des Princes. Pour cela, il faudra battre à nouveau l’Ukraine dans une soirée qui dépassera forcément le cadre du football, dix ans après les terribles attentats du 13 novembre 2015.

Le rêve américain à portée de mains

Mais si cette terrible soirée sera dans de nombreux esprits, le meilleur hommage que Didier Deschamps et sa bande pourront rendre aux victimes reste de réaliser une belle prestation, histoire de mettre fin au (maigre) suspense. En tête du groupe D avec trois longueurs d’avance sur leurs visiteurs du soir, les Bleus ne pourraient plus être rejoints en cas de victoire, et s’offriraient un long voyage bien plus serein jusqu’en Azerbaïdjan, dimanche. « L’objectif est clair. À domicile, avec la France, on ne peut pas envisager une contre-performance. Qui plus est avec une qualification en jeu », martelait Kylian Mbappé en conférence de presse, à 24 heures du choc.

En septembre dernier, Michael Olise et toute l’escouade bleue avaient largement dominé cette Ukraine au fil de l’une de leurs mi-temps les plus abouties des derniers mois, avant de lever le pied au retour des vestiaires. Sans conséquences. Un lancement parfait dans cette phase de qualification (malgré de premiers pépins physiques, déjà), qu’il s’agit désormais de faire fructifier, malgré deux rencontres plus poussives face à l’Islande entre-temps. Et ce, malgré une nouvelle fois de nombreuses absences, que ce soit en attaque ou au milieu de terrain.

➡️ La cote de la France qui gagne malgré un handicap d’un but est à 1,47 chez Betsson

Rayan Cherki, la caution talent

Dans l’entrejeu, Deschamps a fait appel à son soldat ultime N’Golo Kanté pour pallier le forfait d’Aurélien Tchouaméni (en plus de celui d’Adrien Rabiot). Exilé à Al-Ittihad, l’ancien de Chelsea n’en a pas perdu pour autant sa capacité à ratisser un nombre incalculable de ballons au cœur de jeu et devrait être précieux aux côtés de Manu Koné. Surtout si, comme c’est pressenti, le sélectionneur continue de faire confiance à son système à quatre joueurs offensifs, dans lequel Rayan Cherki pourrait débuter aux côtés de Michael Olise, Bradley Barcola et Kylian Mbappé. Au point de piquer la vedette au génial bavarois ?

➡️ La cote de Kylian Mbappé buteur est à 1,52 chez Betsson

Appelé pour la première fois en sélection au mois de juin dernier, l’ancien Lyonnais avait impressionné. Avant de devoir renoncer en septembre puis octobre, la faute à des blessures. Passé à Manchester City cet été, son statut s’est encore sérieusement étoffé au fil de prestations convaincantes sous les ordres de Pep Guardiola. Si ces derniers mois, Olise a porté et organisé à merveille le jeu des Bleus, la France peut-elle se trouver un autre génie à aduler ? « C’est un talent spécial. Pour moi, il a un don qu’il est en train d’exploiter, le chouchoutait encore Mbappé devant la presse. C’est un talent inné et très spectaculaire. Il s’est très bien intégré dans le groupe, comme à Manchester City, où il a créé une connexion spéciale avec ses coéquipiers et son numéro 9. » Bien sûr, le Kyks serait ravi de recevoir les mêmes galettes qu’Erling Haaland dans le nord de l’Angleterre.

➡️ La cote de Rayan Cherki passeur décisif est à 2,49 chez Betsson

France-Ukraine, un match dans l’ombre du 13 novembre