On connaît le stade qui accueillera la finale de l’Euro 2028

Une fois la Coupe du monde 2026 arrivée à son terme l’été prochain, tous les regards seront fixés sur la prochaine échéance : l’Euro 2028, au Royaume-Uni et en Irlande. Ce mercredi, l’UEFA a annoncé que c’est le mythique stade Wembley qui accueillera les demi-finales et la finale de ce championnat d’Europe des nations. Après la finale de l’Euro 1996 et celle de 2020, décalée en 2021 à cause du Covid, c’est la troisième finale d’Euro qui se jouera dans le plus grand stade d’Angleterre (90 000 places).

Outre-Manche, on veut viser grand

Le match d’ouverture se jouera de son côté à Cardiff, au Principality Stadium. Et alors que les autres stades ont été dévoilés, le Royaume-Uni et l’Irlande veulent garder un certain standing. Le plus « petit » stade de la compétition, le Villa Park de Birmingham, pourra accueillir 50 000 personnes. Pour le reste, on retrouve les classiques Etihad Stadium (Manchester), Everton Stadium (Liverpool), St James’ Park (Newcastle) ou encore le Hampden Park de Glasgow.

Wembley will once again take centre stage at UEFA #EURO2028 🏟️✨ Eight matches. Two semi-finals. The Final. A summer of football history awaits. pic.twitter.com/Crs1FXoWSm — Wembley Stadium (@wembleystadium) November 12, 2025

Contrairement aux éditions précédentes, les pays hôtes ne seront pas qualifiés directement pour la phase principale. L’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles, l’Irlande et l’Irlande du Nord seront donc logés à la même enseigne que les autres… ou presque. « Deux places dans le tournoi final seront réservées aux deux meilleures nations hôtes qui ne se seront pas qualifiées en tant que vainqueurs de groupes ou meilleurs deuxièmes à l’issue de la phase de qualification des groupes » , a expliqué l’UEFA dans un communiqué le 21 mai dernier.

À la maison, enfin un trophée pour les Three Lions ?

