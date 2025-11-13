Søren Lerby, l’homme qui a joué le même jour deux matchs dans deux pays différents

Certains n’arrivent même pas à se brosser les dents deux fois par jour.

Le 13 novembre 1984, il y a tout juste 40 ans, Søren Lerby, alors milieu offensif danois du Bayern Munich, s’est retrouvé face à un dilemme typique de l’époque : jouer un match crucial de qualification pour la Coupe du monde 1986 avec sa sélection nationale à Dublin, ou rentrer en Allemagne pour disputer un huitième de finale de Coupe d’Allemagne face à Bochum. Lerby, lui, a refusé de choisir et a joué les deux.

Dublin-Bochum en jet privé

L’après-midi, direction le Lansdowne Road Stadium de Dublin. Le Danemark affronte l’Irlande. À la mi-temps, le score est de 1-1. Lerby, lui, reste concentré sur le match même si quelque chose semblait le déstabiliser. « C’était ma plus grande préoccupation, raconte-t-il aujourd’hui à la BBC. Uli commençait à s’énerver parce qu’un avion coûteux nous attendait. Je ne voulais pas le regarder, je savais exactement quelle tête il faisait. » Heureusement, à la 57ᵉ minute, alors que le Danemark mène 3-1, Lerby est remplacé. La course contre la montre peut alors commencer.

Escorte policière, vol express jusqu’à Düsseldorf, puis embouteillage monstre à Bochum… Le Danois n’a plus qu’une solution pour arriver à temps au stade : courir. « Le trafic était bloqué sur trois ou quatre kilomètres parce que le stade est en centre-ville. J’ai donc sauté de la voiture et couru jusqu’au vestiaire. C’était un bon échauffement », se souvient celui qui jouera ensuite à Monaco et au PSV. Arrivé trop tard pour être titulaire, Lerby entre en seconde période pour un score final de 2-2.

Deux matchs, deux pays, un seul homme. Et, bien sûr, une pinte pour fêter ça. « C’était du bon travail », conclut Søren Lerby.

