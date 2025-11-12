Reece James s'inquiète de la chaleur à la prochaine Coupe du monde

Bientôt rouges comme des Anglais à Benidorm.

Interrogé ce mercredi par BBC Sport, Reece James a une requête assez simple pour la FIFA : que la Coupe du monde 2026 ne se transforme pas en barbecue géant. Le défenseur anglais, encore transpirant de son triomphe avec Chelsea en Coupe du monde des clubs disputée l’été dernier aux États-Unis, espère que l’instance « envisagera de modifier les horaires des matchs » afin d’épargner les joueurs d’un nouveau coup de chaud.

Si certains, comme Thomas Müller, n’ont aucun problème avec la chaleur, lui en a un : « Il est extrêmement difficile de jouer dans cette chaleur, surtout pour nous qui jouons en Angleterre. Nous n’avons jamais connu cela auparavant », a-t-il expliqué – ouvrant d’ailleurs la question d’équité climatique : les sélections de pays chauds ne se sont jamais plaintes des températures plus fraîches (de l’époque où ça existait encore).

Un sas d’adaptation prévu pour les Three Lions

L’équipe d’Angleterre prévoit d’ailleurs d’organiser un stage d’entraînement sous un climat chaud en Floride afin de s’acclimater au mieux pour le tournoi, et élaborera également un plan de jeu « résistant à la chaleur », a précisé l’adjoint Anthony Barry. De son côté, la FIFA envisagerait de programmer les rencontres européennes après minuit, heure européenne, un horaire parfait pour les insomniaques.

Interrogé sur un éventuel contact de la part de la FIFA après la Coupe du monde des clubs, James a répondu : « Non, on ne m’a pas demandé mon avis sur les heures de coup d’envoi. Je suis sûr qu’ils ont interrogé quelqu’un. Peut-être les entraîneurs ou les responsables des clubs. Je suis sûr qu’ils ont eu des retours. »

Mais alors, jusqu’à quelle température peut-on jouer au foot ?

Un jeune Anglais illumine le Mondial U17 d’un but délicieux