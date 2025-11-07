S’abonner au mag
  • Coupe du monde U17
  • Angleterre-Haïti (8-1)

Un jeune Anglais illumine le Mondial U17 d’un but délicieux

MH
Un jeune Anglais illumine le Mondial U17 d’un but délicieux

Il connaît sa poésie par cœur.

Un double contact, une feinte, un plat du pied entre les jambes du défenseur et du gardien. Voilà comment Luca Williams-Barnett, 17 ans, a ouvert le score pour l’Angleterre face à Haïti (8-1) lors de la deuxième journée du Mondial U17 au Qatar.

Dès la première minute, le milieu offensif de Tottenham a mis tout le monde d’accord avec un geste à mi-chemin entre le futsal et la provocation de cour d’école. Derrière, les Young Lions ont déroulé : triplé d’Ezenwata, buts de Reigan Heskey (le fils d’Emile), Reggie Walsh et Alejandro Rodríguez ainsi qu’un doublé pour « LWB », histoire d’effacer la défaite inaugurale contre le Venezuela.

Pur produit des Spurs

Formé chez les Spurs après quelques années à Luton, Williams-Barnett a tout du futur diamant de la couronne royale : technique propre, sang-froid et un goût prononcé pour le geste inutile donc indispensable. Difficile de ne pas avoir des flash-back d’un certain Dele Alli.

Né en 2008, le gamin est à suivre de très près, avant qu’il ne tombe à la fin de son contrat dans la garderie des Blues.

Deux retours majeurs dans la liste de l’Angleterre

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 3j
134
23

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!