Un jeune Anglais illumine le Mondial U17 d’un but délicieux

Il connaît sa poésie par cœur.

Un double contact, une feinte, un plat du pied entre les jambes du défenseur et du gardien. Voilà comment Luca Williams-Barnett, 17 ans, a ouvert le score pour l’Angleterre face à Haïti (8-1) lors de la deuxième journée du Mondial U17 au Qatar.

Dès la première minute, le milieu offensif de Tottenham a mis tout le monde d’accord avec un geste à mi-chemin entre le futsal et la provocation de cour d’école. Derrière, les Young Lions ont déroulé : triplé d’Ezenwata, buts de Reigan Heskey (le fils d’Emile), Reggie Walsh et Alejandro Rodríguez ainsi qu’un doublé pour « LWB », histoire d’effacer la défaite inaugurale contre le Venezuela.

Even his teammates couldn't believe it 🤯#U17WC pic.twitter.com/AThBmC3EVw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 7, 2025

Pur produit des Spurs

Formé chez les Spurs après quelques années à Luton, Williams-Barnett a tout du futur diamant de la couronne royale : technique propre, sang-froid et un goût prononcé pour le geste inutile donc indispensable. Difficile de ne pas avoir des flash-back d’un certain Dele Alli.

Né en 2008, le gamin est à suivre de très près, avant qu’il ne tombe à la fin de son contrat dans la garderie des Blues.

