Deux retours majeurs dans la liste de l’Angleterre

Tuchel a subi le pressing de Guardiola.

Elle commence enfin à ressembler à quelque chose, cette équipe anglaise… du moins sur le papier, comme d’habitude. Ce vendredi, le sélectionneur des Three Lions a dévoilé sa liste pour conclure cette phase de qualification à la Coupe du monde face à la Serbie et à l’Albanie. L’Angleterre est le seul pays du Vieux Continent déjà qualifié, et c’est le moment pour l’ancien du PSG et de Chelsea de rappeler certaines stars et de tenter de créer enfin une équipe qui a les crocs.

Tout le monde est là, et même un nouveau

Plus utilisés depuis le mois de mars dernier pour l’un et une défaite contre le Sénégal en amical en juin pour l’autre, Jude Bellingham et Phil Foden sont enfin de retour. Pep Guardiola a d’ailleurs joué son rôle dans cette histoire, avec son traditionnel soutien pour son chouchou. « Thomas est tellement intelligent et sage qu’il sait ce dont l’équipe a besoin. Je pense que Thomas connaît parfaitement Phil. Il n’y a personne dans ce pays ou dans le monde qui ne connaisse ses qualités et ses capacités. Lorsqu’il sera appelé, il devra dire : “D’accord, je vais montrer à quel point je suis bon” », avait déclaré le Catalan à la suite de la victoire de City mercredi où Foden avait inscrit un doublé.

Your #ThreeLions squad for the last time this year! 🦁 — England (@England) November 7, 2025

Autre arrivée, Alex Scott, le jeune milieu de Bournemouth, reçoit une première convocation largement méritée au vu de son début de saison. Watkins, Trafford, Shaw et Lewis-Skelly, quant à eux, prennent la porte de sortie, et malheureusement, pour ceux qui sont friands de belles histoires, Grealish n’est toujours pas là.

Les casse-tête de compo commencent pour Thomas…

L’Angleterre pose un cadre autour des hommages avant les matchs