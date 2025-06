Toutes les nations qualifiées pour la Coupe du monde 2026

La liste de 48 de Gianni.

Alors que la Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin prochain, jour du match d’ouverture au stade Azteca, avec le Mexique, plusieurs pays ont déjà tamponné leur ticket d’entrée. Alors avant que les 48 soient distribués, on fait le point.

Zone Afrique (CAF)

54 équipes sur la ligne de départ, mais seulement 9 ou 10 heureux gagnants à la fin (contre 5 avant la réforme). Depuis le 15 novembre 2023, les qualifs battent leur plein, mais aucune sélection n’a encore assuré sa participation.

Pour valider sa présence, il faut soit terminer premier d’un des 9 groupes (à l’heure actuelle, l’Égypte, la République démocratique du Congo, l’Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, la Tunisie et le Ghana sont en ballottage favorable), soit remporter le mini-tournoi qui opposera les quatre meilleurs deuxièmes ; le vainqueur de celui-ci représentera l’Afrique lors du Tournoi de barrage intercontinental*. Bref une belle mission.

Zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (CONCACAF)

Eux n’avaient aucun stress, mais seront évidemment sur la ligne de départ : le Canada de Jonathan David, les États-Unis de Christian Pulisic et le Mexique de Raúl Jiménez sont qualifiés en tant que pays organisateurs. Il reste donc trois à cinq places à saisir pour représenter cette partie du monde, qui vient de boucler son deuxième tour de qualification.

Douze nations sont encore en lice et qualifiées au troisième tour : les Bermudes, le Costa Rica, Curaçao, le Guatemala, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le Nicaragua, le Panama, le Salvador, le Suriname et Trinité-et-Tobago. Elles seront réparties en trois groupes de quatre équipes, chaque vainqueur de groupe se qualifiera directement pour la Coupe du monde, quand les deux meilleurs deuxièmes représenteront la CONCACAF pour le Tournoi de barrage intercontinental*.

Ils y seront : Canada , États-Unis , Mexique

Zone Amérique du Sud (CONMEBOL)

Six places assurées, plus une dépendant du Tournoi de barrage intercontinental* sur dix nations engagées : voilà le menu pour l’AmSud. La poule unique n’a pas encore rendu son verdict, mais trois poids lourds ont déjà franchi la ligne : l’Argentine d’Enzo Fernández, l’Équateur de Willian Pacho (malgré ses trois points de pénalité au départ pour l’affaire Byron Castillo) et le Brésil de Marquinhos. À deux matchs de la quille, l’Uruguay de Ronald Araújo, le Paraguay de Miguel Almirón et la Colombie de Luis Díaz semblent être dans le bon wagon.

Ils y seront : Argentine , Brésil , Équateur

Zone Asie (AFC)

Le parcours du combattant pour les 47 sélections asiatiques vient de boucler son troisième tour. Six d’entre elles ont déjà leurs deux pieds sur le sol américain : l’Australie de Mathew Ryan, la Corée du Sud de Lee Kang-in, l’Iran de Saman Ghoddos, le Japon de Takumi Minamino – première nation qualifiée -, la Jordanie de Mousa Tamari, l’Ouzbékistan d’Abdukodir Khusanov.

Il reste deux ou trois invités à identifier parmi l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Indonésie, l’Irak, Oman et le Qatar, qui seront dispatchés à l’automne en deux poules de trois. Les vainqueurs pourront boucler leurs valises pour le Mondial, les deux meilleurs deuxièmes s’offriront un barrage qui leur donnera le droit de participer au Tournoi de barrage intercontinental*.

Ils y seront : Australie , Corée du Sud , Iran , Japon , Jordanie , Ouzbékistan

Zone Europe (UEFA)

Ne soyez pas impatients comme ça ! Entre la Ligue des champions, la Ligue des nations et tout le toutim, l’Europe avait d’autres chats à fouetter. Bon, même si les qualifications ont à peine débuté, l’Italie sait déjà qu’elle devra cravacher pour retrouver le Mondial douze ans plus tard, et gratter un des seize billets mis en jeu (pour les douze premiers de chaque groupe, plus les quatre vainqueurs des barrages de zone). Réponse en mars 2026.

Zone Océanie (OFC)

Depuis que le voisin australien a migré vers l’Asie et qu’une place directe est octroyée à l’Océanie, la Nouvelle-Zélande de Chris Wood a le champ libre. Les All White ont fait honneur à leur statut, puisqu’ils ont déjà assuré leur qualification. Derrière, c’est la Nouvelle-Calédonie de Georges Gope-Fenepej qui a su se défaire de la concurrence pour être le candidat océanien au Tournoi de barrage intercontinental*.

Elle y sera : Nouvelle-Zélande

